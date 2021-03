Abel Ferreira com "sensação do dever cumprido" após conquista da Taça do Brasil

Hoje às 09:36 Facebook

O português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, disse ter a "sensação do dever cumprido", após a conquista da Taça do Brasil de futebol, alcançada com a vitória por 2-0 na receção ao Grêmio, na segunda mão da final.

"Fica a sensação do dever cumprido, das pessoas trabalharem felizes. A minha obrigação é retribuir o que o futebol me dá. Tentar ser o melhor homem e treinador possível. Quero agradecer aos jogadores profundamente", disse Abel Ferreira, em declarações à comunicação social brasileira.

Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, em Porto Alegre, o Palmeiras voltou no domingo a impor-se ao Grémio, com golos de Wesley, aos 53 minutos, e Gabriel Menino, aos 84, assegurando pela quarta vez a conquista da Taça do Brasil, que tinha erguido pela última vez em 2015.

"Não vibro muito com as vitórias. É muito passageiro. É difícil explicar. Não consigo vibrar dessa maneira, mas é algo muito rápido que se passa dentro do nosso corpo. A derrota do Mundial [de clubes] ficou muito mais presente dentro de mim", revelou.

O Palmeiras conquistou o segundo grande troféu referente à temporada de 2020, depois da vitória na final da Taça Libertadores, a mais importante prova sul-americana de clubes, sobre o Santos (1-0), também sob o comando técnico de Abel Ferreira, sucedendo ao Flamengo, treinado pelo compatriota Jorge Jesus.