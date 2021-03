JN Hoje às 19:28 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa entregou a Ordem do Infante D. Henrique ao treinador português pela conquista da Taça Libertadores e da Taça do Brasil ao serviço do Palmeiras.

Depois da Taça dos Libertadores e da Taça do Brasil, eis a Ordem do Infante D. Henrique para Abel Ferreira.

O treinador português, que fez história no Palmeiras, foi condecorado esta segunda-feira pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que, assim, assinalou as conquistas de Abel Ferreira no Brasil.

A cerimónia decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, com as restrições necessárias face à pandemia de covid-19.

Recorde-se que Abel Ferreira replicou o sucesso de Jorge Jesus, o outro treinador português que já conquistou o maior troféu do futebol da América do Sul.