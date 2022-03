Abel Ferreira criticado por comemoração de golo na Supertaça

JN Hoje às 11:32 Facebook

O treinador português, Abel Ferreira, foi duramente criticado por Alberto Valentim, técnico do Atlético Paranaense, devido aos seus festejos no segundo golo do Palmeiras, na Supertaça da América do Sul. O "Verdão" ganhou por 2-0.

O responsável, de 43 anos, natural de Penafiel, trocou argumentos com o banco adversário e chutou uma garrafa de água, o que motivou a sua expulsão. "O que ele fez foi desnecessário. Não entendi que tipo de comemoração é essa. Sinceramente, desnecessário. Tem que perguntar para ele sobre essa idiotice", afirmou, Alberto Valentim.

O Palmeiras abriu o marcador, aos 50 minutos, por Zé Rafael, e aumentou a vantagem, aos 88, através de Danilo, lance que espoletou o episódio polémico.

Abel conquistou o seu quarto título no emblema brasileiro, após vencer duas Taças Libertadores e uma Taça do Brasil.