Abel Ferreira distinguido pela Liga

Abel Ferreira foi distinguido pela Liga Portugal com o prémio "Talento que marca o Mundo" referente ao mês de novembro. A distinção, decidida pelos Embaixadores da Liga, surge na sequência do trabalho do treinador português no Palmeiras (Brasil), que recentemente se tornou bicampeão da Taça Libertadores.

"Este prémio não é só meu, mas de toda a minha equipa técnica. E porque não partilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de futebol, temos os melhores do mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prémio. Agradeço, também, aos Embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação", afirmou Abel Ferreira em declarações ao site da Liga.

Recorde que o Palmeiras venceu o Flamengo, por 2-1, após prolongamento, conquistando pela terceira vez para o clube verdão (duas consecutivas) a principal competição de clubes da América do Sul, equivalente à Liga dos Campeões europeia.

Pedro Proença, Presidente da Liga, felicitou o treinador pela distinção e, sobretudo, pelo notável percurso por terras brasileiras.

"Abel Ferreira é um treinador que muito tem dignificado o Futebol português e que muita falta faz ao nosso Futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais apetecível competição sul-americana, a Taça Libertadores, voltando a dar provas de ser um Talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns pelo muito que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio se integra", afirmou o dirigente.

No emblema do Brasil desde 2020, Abel Ferreira já realizou 104 partidas como técnico, tendo vencido 55 delas.