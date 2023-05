Abel Ferreira e José Mourinho apontados ao banco do PSG

Rui Almeida Santos Hoje às 09:29 Facebook

O jornal francês "L'Equipe" divulgou uma lista de potenciais alvos do PSG para suceder a Christophe Galtier na próxima temporada, na qual se incluem os portugueses Abel Ferreira e José Mourinho.

Poucas horas depois de ter vencido os paraguaios do Cerro Porteño (3-0) e igualado o recorde de 33 vitórias na Taça Libertadores pelo Palmeiras, que pertencia ao antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira foi apontado ao banco do PSG na próxima época.

O jornal "L'Equipe" coloca o português numa lista de potenciais candidatos ao cargo, ao lado de José Mourinho, que conduziu a Roma à final da Liga Europa, onde defrontará o Sevilha.

A publicação refere que a boa relação entre Abel Ferreira e o diretor desportivo dos parisienses, Luís Campos, é um ponto que poderá jogar a favor do atual técnico do Palmeiras para poder mudar-se para Paris no verão.

Para lá da dupla de treinadores portugueses, os antigos jogadores do PSG Thiago Motta (Bolonha) e Marcelo Gallardo (ex-River Plate) são igualmente colocados como hipóteses do campeão francês para suceder a Christophe Galtier no banco.