Abel Ferreira e Vítor Pereira discutem primeiro troféu da época no Brasil

Abel Ferreira e Vítor Pereira num frente a frente, este sábado, em Brasília. Nos duelos anteriores, o treinador do Verdão ganhou sempre ao agora técnico do "Fla".

Não se sabe como vai acabar a época 2023 do futebol brasileiro, mas sabe-se como vai começar: com um treinador português a erguer o primeiro troféu, em discussão esta noite (19.30 horas), quando o campeão Palmeiras defrontar o vencedor da Copa, o Flamengo. Curiosamente, para chegar aqui, o "Mengão" bateu o Corinthians na final, comandado na altura pelo mesmo treinador que hoje procura vencer o primeiro título desde 2019 e com isso pôr em causa, pelo menos, o estado de graça do compatriota. Vítor Pereira e Abel Ferreira defrontam-se pela quarta vez e o histórico não podia ser mais desequilibrado: 3-0 para o mais novo, que, desta vez, pode levar o Palmeiras à conquista do único troféu que continua a não constar no palmarés.

Há uns anos, quando um já estava no topo e tinha na algibeira títulos com o F. C. Porto e o outro ainda aprendia o que é isto de ser treinador, cruzavam-se em conferências e palestras; agora, lideram as equipas mais fortes e mais valiosas do futebol brasileiro, os dois grandes candidatos a erguer os troféus mais importantes. A Supercopa, que vai na sexta edição e que sempre foi negligenciada (estreou-se em 1990, mas não se disputou entre 1992 e 2020), é a primeira oportunidade de deixar o principal adversário combalido, embora os danos de uma eventual derrota prometam mais problemas para Vítor Pereira, cujo último troféu conquistado foi, curiosamente, uma supertaça, a chinesa. Depois de deixar o Corinthians pendurado, aceitou a proposta de suceder a Dorival Júnior, o treinador que, na época passada, levou o Flamengo à conquista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, tornando-se no terceiro português a comandar o gigante carioca, depois de Jorge Jesus e Paulo Sousa.