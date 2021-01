Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:43 Facebook

O treinador português surpreendeu, este sábado, 11 sócios do Palmeiras através de videochamadas com convites para a final da Taça dos Libertadores. Fernanda, uma das contempladas, foi mesmo às lágrimas.

"Estou a precisar de mais uns elemento para nos ajudar na final da Libertadores". A pouco tempo de um dos jogos mais importantes da carreira, Abel Ferreira decidiu fazer uma surpresa a quem nunca abandona o clube, mesmo nos momentos mais complicados: os adeptos. O Palmeiras defronta, a 30 de janeiro, o Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para a final da Libertadores e o técnico decidiu oferecer credenciais a 11 sócios para assistirem ao jogo.

Os critérios para a seleção dos contemplados, explicou o clube, foram a "assiduidade nos jogos do Palmeiras e tempo de contribuição com o plano de sócio, além do esforço para manter a mensalidade em dia durante a pandemia".

Através de videochamadas, Abel surpreendeu os apoiantes do Palmeiras e levou mesmo Fernanda, uma das adeptas, às lágrimas.

""Quando nos portamos bem, as surpresas aparecem. Estamos a convocar-te para esta missão, a final da Libertadores. Foste uma das selecionadas. Não precisas de chorar. É só fazer as malas e desfrutar do momento. Todos nós que vamos lá estar contamos com o teu apoio para representar a nossa massa adepta. Vão ser poucos, mas vão ser bons", afirmou o treinador.

Veja o momento: