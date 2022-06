Abel Ferreira empata e Luís Castro é derrotado

JN Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A 14.ª jornada não foi favorável para os dois treinadores portugueses. O Avaí travou o Palmeiras, enquanto o Fluminense venceu o dérbi com o Botafogo.

O Palmeiras mantém a liderança do campeonato brasileiro, mas desperdiçou uma oportunidade de se distanciar ainda mais do Corinthians, ao não aproveitar o empate da equipa comandada por Vítor Pereira.

Este domingo, o "verdão" podia ter aumentado para cinco pontos o avanço para o rival, só que deixou fugir a vitória frente ao Avaí (2-2). A equipa de Abel Ferreira esteve a perder, deu a volta ao resultado na segunda parte, mas consentiu o empate aos 73 minutos.

Já o Botafogo, de Luís Castro, voltou a perder depois de duas vitórias consecutivas.

Na receção ao Fluminense, um golo de Manoel (82 minutos) ditou a derrota do "Fogão". O dérbi carioca fica ainda marcado por incidentes antes do jogo, com o autocarro que transportava a equipa do "Flu" a ser apedrejado nas imediações do estádio.