Abel Ferreira empata na ressaca da Libertadores

Três dias depois da conquista da maior competição da América do Sul, o Palmeiras empatou com o Botafogo e deixou fugir os primeiros lugares do Brasileirão.

Um Palmeiras ainda em festa pela conquista da Taça dos Libertadores voltou a perder pontos no campeonato, esta terça-feira, e atrasou-se ainda mais na luta pelos primeiros lugares.

Frente ao Botafogo, o último classificado e praticamente despromovido, a equipa de Abel Ferreira esteve a ganhar, mas deixou fugir a vantagem aos 60 minutos, quando Rafael Navarro anulou o golo de Emerson Santos.

O Palmeiras não ganhou nenhum dos últimos quatro jogos do Brasileirão e mantém o sexto lugar, com menos 12 pontos do que o líder Internacional, com cinco jornadas por disputar.

Abel Ferreira centra agora atenções no Mundial de Clubes, à espera que Tigres e Ulsan definam qual será o primeiro adversário do campeão sul-americano.