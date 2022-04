Abel Ferreira: "Esqueçam a tática, tem muito a ver com crença"

JN Hoje às 12:02 Facebook

O Palmeiras mostrou a palestra emocional do treinador português antes do jogo que ditaria a conquista do Paulistão. No final, Abel destacou a parte emocional.

O Palmeiras viveu mais um dia de felicidade sob o comando de Abel Ferreira. Em 16 meses, o treinador português conquistou cinco troféus à frente do "Verdão", o último com uma goleada (4-0) a um dos grandes rivais, na segunda mão da final do Campeonato Paulista. Depois da derrota (3-1) no Morumbi, a casa do São Paulo, o Palmeiras iniciou a reviravolta ainda no... balneário.

Através das redes sociais, o clube mostrou os minutos que antecederam a subida da equipa ao relvado, revelando a palestra e um "vídeo histórico" com que Abel Ferreira motivou a equipa. Nas imagens, surgem vários jogadores a responder à pergunta: "Que conselho você daria a si próprio quando tinha oito anos?".

Certo é que o Palmeiras entrou a todo o gás na partida e antes da meia-hora já tinha anulada a desvantagem, com a reviravolta a ser consumada aos 47 minutos. Talvez por isso, no final do jogo, Abel Ferreira tenha explicado a mais recente conquista com o fator emocional e a crença dos jogadores.

"Esqueçam a tática, isto é muito emocional, tem muito a ver com crença", salientou o treinador português.

"Eu não fiz nada, são os jogadores que fazem acontecer, agradeço do fundo do coração, são eles que fazem de mim melhor. São eles, os jogadores, que nasceram para fazer história no futebol brasileiro e no Palmeiras. Não sei onde vão buscar as forças, é mérito deles", acrescentou.

Abel Ferreira tornou-se no treinador estrangeiro que mais títulos conquistou pelo Palmeiras, superando os quatro troféus dos uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambon, sendo também o primeiro não brasileiro a vencer o Campeonato Paulista desde Bela Guttmann, que venceu em 1957, pelo São Paulo.