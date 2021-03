Abel Ferreira leva Palmeiras à conquista da Taça do Brasil

JN/Agências Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palmeiras de Abel Ferreira conquistou, este domingo, Taça do Brasil ao vencer (2-0) na receção ao Grêmio, na segunda mão da final.

Depois do triunfo por 1-0 no confronto inicial, em Porto Alegre, o Palmeiras voltou a impor-se, com golos de Wesley, aos 53 minutos, e Gabriel Menino, aos 84, assegurando pela quarta vez a conquista da Taça do Brasil, que tinha erguido pela última vez em 2015.

O Palmeiras conquistou o segundo grande troféu referente à temporada de 2020, depois da vitória na final da Taça Libertadores, a mais importante prova sul-americana de clubes, sobre o Santos (1-0), também sob o comando técnico de Abel Ferreira, sucedendo ao Flamengo, treinado pelo compatriota Jorge Jesus.