Abel Ferreira oferece par de sapatilhas a criança que estava no centro de estágios

O treinador do Palmeiras teve um gesto solidário com um pequeno adepto depois de mais uma sessão de treino.

A poucos dias de mais um jogo do Palmeiras - "o verdão" joga fora de casa no domingo, diante do Coritiba - Abel Ferreira orientou mais uma sessão de trabalho e deu a habitual conferência de imprensa de antevisão, esta marcada pelos conselhos que dá aos jogadores para eles gerirem o dinheiro da melhor forma.

"Se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila e não assistimos, como muitas vezes acontece, a jogadores que ganharam muito dinheiro e destroem o dinheiro todo. E, às vezes, é só uma questão de educação. É só ter três mealheiros. Um para as despesas de todos os meses, outro para os meus objetivos e um que nunca posso mexer. A vida de futebolista passa rápido. Eles ganham muito, mas gastam muito também. Chapa ganha, chapa gasta", disse o treinador.

Mas mais do que uma conferência marcada pelos conselhos, foi um gesto de Abel Ferreira que deu que falar. À saída do centro de estágios, o treinador português reparou numa criança de chinelos e parou o carro de propósito para lhe oferecer um par de sapatilhas. O menino, Pedro Henrique, não podia ter ficado mais contente e o gesto foi testemunhado pela jornalista Yara Fantoni. "Ficou muito bonito Abel, obrigado, Deus te abençoe", disse o menino.

