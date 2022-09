Abel Ferreira ponderado para a sucessão a Tite na seleção brasileira

JN Hoje às 11:48 Facebook

Líder do campeonato brasileiro e vencedor das duas últimas Taças Libertadores, Abel Ferreira surge como opção para suceder a Tite no comando do Brasil.

O sítio "Goal" avança que o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se encontra numa lista restrita, elaborada pela Confederação Brasileira de Futebol, de possíveis sucessores a Tite no comando da seleção "canarinha".

Líder isolado do Brasileirão, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Internacional, o "verdão" caminha a passos largos para a conquista do título de campeão, o único troféu que falta conquistar ao técnico português no Brasil.

Ao lado de Abel Ferreira surgem os nomes de Dorival Júnior e Fernando Diniz, treinadores de Flamengo e Fluminense, respetivamente.

Tite decidiu deixar a seleção brasileira de futebol após a fase final do Campeonato do Mundo do Catar, que se realiza entre os meses de novembro e dezembro deste ano.