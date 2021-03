Abel Ferreira quer levar André Horta para o Palmeiras

NB Hoje às 13:00 Facebook

O treinador que conquistou dois títulos (a Libertadores e a Taça do Brasil) em apenas quatro meses no comando técnico do Palmeiras está, agora, a gozar uns dias de descanso em Portugal. Mas segundo algumas informações veiculadas em terras de Vera Cruz, Abel Ferreira também aproveita este regresso ao país natal para trabalhar no reforço da equipa.

No Brasil garantem que o treinador português pretende reforçar o Palmeiras com o médio do S. C. Braga, André Horta. Recorde-se que os dois já trabalharam juntos no clube minhoto e que, quando Abel Ferreira foi para o PAOK, também quis levar o jogador com ele para o clube grego, mas Horta acabou por rumar aos Estados Unidos, onde representou o Los Angeles FC, na MLS.

A versatilidade do jogador parece ter convencido os dirigentes do Palmeiras, que estudam, agora, as contrapartidas a apresentar a António Salvador, no sentido de convencerem o presidente a abrir mão do médio, de 24 anos, que esta temporada foi lançado por Carlos Carvalhal em 27 partidas (um golo)

De acordo com o site especializado em mercado "Transfermarkt", André Horta tem um valor de mercado de quatro milhões de euros. O médio, de 24 anos, está contratualmente ligado ao S. C. Braga até 30 de junho de 2024.