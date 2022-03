Abel Ferreira renova com Palmeiras até dezembro de 2024

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O Palmeiras anunciou hoje a renovação do contrato com o treinador português Abel Ferreira por mais dois anos, com o vínculo com o clube brasileiro de futebol a ser prolongado até dezembro de 2024.

"Renovamos o contrato do Abel até dezembro de 2024, mas queremos que ele fique ainda mais tempo no Palmeiras. Se o nosso objetivo é melhorar o futebol brasileiro como um todo, precisamos dar tempo e segurança para os bons profissionais trabalharem. O Abel é um excecional treinador e tem a nossa confiança para seguir a sua trajetória de sucesso no clube", disse Leila Pereira, presidente do 'Verdão', citada no 'site' oficial do Palmeiras.

Abel é o maior campeão internacional do Palmeiras depois de ter conquistado a Taça Libertadores de 2020 e de 2021 e a Supertaça sul-americana de 2022, superando Luiz Felipe Scolari, que orientou a equipa na conquista da Taça Libertadores de 1999, até então o técnico mais titulado do clube.

Em pouco mais de 16 meses no comando técnico do 'Verdão', Abel Ferreira supera Vanderlei Luxemburgo em finais disputadas, nove, já contando o Campeonato Paulista de 2022, com quatro títulos (também conquistou a Taça do Brasil de 2020) e quatro segundos lugares até agora, estando apenas atrás do recordista 'Felipão', com 10 (cinco títulos e cinco segundos lugares).

O português é ainda o sexto treinador na história do Palmeiras a atingir mais de 100 jogos em apenas uma passagem pelo clube 'alviverde', igualando os feitos de Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina.

Desde a sua estreia no 'banco' do Palmeiras, em 05 de novembro de 2020, Abel Ferreira somou 124 jogos, com 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas.

Caso cumpra o novo contrato até o final, Abel tornar-se-á também no técnico com maior longevidade à frente do Palmeiras.