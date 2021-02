Abel Ferreira vai receber a medalha de ouro de Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Abel Ferreira, natural de Penafiel, ter conquistado o título de campeão das Américas, ao vencer a Taça dos Libertadores pelo Palmeiras, o município de Penafiel aprovou, em reunião de Câmara, um voto de louvor ao penafidelense.

A autarquia anunciou ainda que vai propor à Assembleia Municipal a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade e do Concelho a Abel Ferreira, assim como o reconhecimento de cidadão honorário.

"No sábado, o treinador Abel Ferreira elevou o nome de Portugal no panorama do futebol mundial. Em Penafiel sentimos um orgulho imenso nesta vitória", afirmou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

Segundo o autarca, esta é "uma conquista de um nosso conterrâneo, mas é também uma conquista de todos os penafidelenses, que apoiaram e torceram para que tudo corresse da melhor forma. Pelo feito conseguido, a Câmara Municipal não poderia deixar de reconhecer o Abel com a Medalha de Ouro da Cidade e do Concelho, que é sem dúvida muito merecida. Brevemente, esperamos receber o Abel nos Paços do Concelho e realizar a devida homenagem", rematou.