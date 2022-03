Abel Ferreira vence Vítor Pereira no clássico do campeonato paulista

JN/Agências Hoje às 11:30 Facebook

Num confronto entre treinadores portugueses, o Palmeiras impôs-se por 2-1 na receção ao Corinthians, num dos clássicos do futebol brasileiro.

O médio Raphael Veiga inaugurou o marcador para o Palmeiras aos 29 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas os visitantes empataram, pelo avançado Roger Guedes, aos 61, também através de um castigo máximo, antes de Danilo fechar a contagem, aos 69.

O triunfo no jogo disputado na quinta-feira (madrugada desta sexta-feira em Portugal) permitiu ao Palmeiras consolidar a liderança do Grupo C da primeira fase da competição, com 29 pontos, mais 11 do que o Ituano, segundo classificado, enquanto o Corinthians manteve-se no comando do Grupo A, com seis pontos de vantagem sobre o Inter de Limeira.

A uma jornada do fim do Paulistão de 2022, o Palmeiras já superou o recorde de pontos desde que a prova é disputada com uma fase de grupos (2017), que pertencia ao Red Bull Brasil, alcançado em 2019, e São Paulo, em 2021, com 27 pontos.

A equipa treinada por Abel Ferreira, que levou o clube à conquista das duas últimas edições da Taça Libertadores, venceu os três clássicos no campeonato paulista, frente a Corinthians, São Paulo (1-0) e Santos (1-0).