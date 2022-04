Abel leva Palmeiras à conquista do Campeonato Paulista

JN Ontem às 21:57 Facebook

Equipa de Abel Ferreira bateu o São Paulo (4-0) na segunda mão do Estadual e o treinador português ganha o quinto troféu pelo "Verdão".

Abel Ferreira conquistou este domingo o quinto troféu como treinador do Palmeiras e o segundo em 2022. Depois da Recopa Sudamericana, o Palmeiras sagrou-se campeão paulista, competição que abre a época futebolística no futebol brasileiro.

Frente ao São Paulo, o "Verdão" precisava de anular uma desvantagem de dois golos, após a derrota por 3-1 na primeira mão, e conseguiu-o rapidamente, com Danilo e Zé Rafael a marcarem aos 22 e aos 28 minutos, respetivamente.

A reviravolta consumou-se no segundo minuto da segunda parte, com um golo de Raphael Veiga, que, já perto do apito final, bisou e fixou o resultado.

Com o 3-0 e já na frente da eliminatória, o Palmeiras foi capaz de segurar a vantagem e fez a festa frente a um dos principais rivais.

Para Abel Ferreira, que recentemente renovou contrato até 2024, foi o quinto troféu à frente do Palmeiras: antes do Campeonato Paulista, conquistou uma Taça do Brasil, duas Taças Libertadores e uma Recopa Sudamericana.