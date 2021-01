JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga garantiu a segunda presença consecutiva na final da Taça da Liga, ao vencer o Benfica, por 2-1, na segunda "meia", que se disputou esta noite de quarta-feira, no Estádio Municipal de Leiria. Sábado, pelas 19.45 horas, os minhotos, detentores do troféu, disputam o título com o Sporting.

Os arsenalistas entraram melhor e tiveram dois remates à baliza benfiquista antes do golo, que surgiu aos 28 minutos, no seguimento de canto da esquerda para os minhotos. Ricardo Horta cruzou para a área e Abel Ruiz desviou de cabeça, com Helton Leite a esticar-se mas a não chegar à bola. Estava feito o 1-0.

Veja o vídeo do golo de Abel Ruiz (1-0):

Em cima do intervalo, penálti para as águias, por falta de David Carmo sobre Darwin Nuñez, que Pizzi se encarregou de converter, igualando a partida a uma bola.

Veja o golo de Pizzi (1-1):

PUB

O Benfica entrou melhor no segundo tempo, teve logo uma oportunidade nos primeiros instantes, mas foram os braguistas a colocarem-se, de novo, em vantagem, com um golo de Tormena, aos 59 minutos, num desvio de cabeça junto à pequena área, a cruzamento da direita.

Veja o golo de Tormena (2-1):

Aos 68 minutos, Fransérgio viu o árbitro anular um golo, que seria o 3-1 para os arsenalistas, por fora de jogo do médio.

Veja o lance do golo anulado a Fransérgio:

Até ao final, o Benfica tentou levar o jogo para os penáltis, mas o S. C. Braga segurou a vantagem até ao final.

A final está marcada para este sábado, pelas 19.45 horas, no Municipal de Leiria. Arsenalistas e leões procuram o terceiro troféu da Taça da Liga.