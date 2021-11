Abel Ruiz combate seca com bis nos sub-21 de Espanha

João Faria Ontem às 23:24 Facebook

Após ter sido titular na Luz, avançado fatura na goleada a Malta de "nuestros hermanos"

Abel Ruiz marcou dois golos, nesta quinta-feira, pelos sub-21 de Espanha, no jogo de qualificação para o Europeu 2023, frente a Malta, que os espanhóis venceram por 5-0.

O avançado do Braga foi o capitão de equipa, marcou o segundo e o quinto golo, fez duas assistências e teve ainda um tento anulado, sendo protagonista, no triunfo de "nuestros hermanos", que continuam a contar por vitórias os jogos disputados.

Em contraste com o rendimento nos minhotos, em que nesta época só tem um golo, há três meses, na receção ao Sporting (1-2), leva três tentos pelos sub-21 de Espanha e pelo meio somou duas internacionalizações, pela seleção principal.

Na última jornada, Ruiz voltou à titularidade no Braga, mas ficou em branco, na goleada na Luz, frente ao Benfica (6-1).