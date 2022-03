Braga empata no Mónaco e está nos "quartos" da Liga Europa

JN Hoje às 18:42, atualizado às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga assegurou esta quinta-feira, uma vaga nos quartos de final da Liga Europa, depois de ter ido ao terreno do Mónaco empatar, 1-1, na segunda mão dos "oitavos".

O avançado espanhol Abel Ruiz voltou a fazer das suas frente à formação do principado. Tal como no primeiro jogo, o ponta de lança abriu o marcador, desta vez aos 20 minutos, numa recarga após um remate potente de Ricardo Horta que o guarda-redes adversário não segurou, aumentando para 3-0 a vantagem da equipa na eliminatória.

Relacionados

Durante o primeiro tempo, embora os monegascos tivessem maior ascendente, foram os bracarenses que nas oportunidades que criaram estiveram mais próximo de dilatar o marcador, no entanto, até à pausa manteve-se o 0-1.

Na segunda parte, os da casa continuaram a estar por cima do jogo, mas os minhotos conseguiram travar as investidas e manter as redes invioláveis até aos 90 minutos, quando o central Disasi igualou a partida. Um golo, contudo, insuficiente para causar mossa ao Braga.

Esta sexta-feira, pelas 12.30 horas, os braguistas conhecem o adversário dos quartos de final.