Abel Ruiz e Vitinha chegaram ao Minho e juntam-se ao Braga

Dupla atacante luso-espanhola faz exames e deve treinar na terça-feira. Ricardo Horta e David Carmo apenas são esperados no final da semana

A bola já rolou, esta segunda-feira, no primeiro treino da pré-temporada do Braga. Os avançados Vitinha e Abel Ruiz regressaram, tendo realizado testes físicos e médicos, e devem integrar o treino de amanhã com o restante plantel às ordens de Artur Jorge.

Internacionais sub-21 por Portugal e Espanha (Abel Ruiz também já é internacional A espanhol), os jogadores, ambos com 22 anos, tiveram autorização para se apresentarem mais tarde por terem tido épocas mais longas, tal como Ricardo Horta (foi eleito para o onze do ano da Liga), David Carmo, Mario González e Dinis Rodrigues, todos com chegada prevista à cidade dos Arcebispos para o final desta semana, início da próxima.

A equipa B, agora liderada por Custódio Castro, também a pré-época tendo em vista a participação na Liga 3 com 25 jogadores. O avançado Falé, ao serviço da seleção sub-18, esteve ausente.