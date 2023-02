Abel Ruiz já leva 60 jogos seguidos pelos guerreiros

João Faria Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado tem ido a todas, desde 15 de janeiro de 2022. Nem em Florença parou! Dérbi à vista

Foi, a par de Bruma, a última aposta de Artur Jorge, na quinta-feira, no jogo (3-2) da segunda mão do play-off da Liga Conferência. A eliminatória com a Fiorentina estava perdida, mas nem por isso o técnico arsenalista deu folga a Abel Ruiz. O avançado espanhol é o único jogador da equipa que participou em todos os desafios nesta época, sequência que já vem da temporada passada, ainda com Carlos Carvalhal.

Com 21 jogos na Liga, seis na Liga Europa, quatro na Taça de Portugal, quatro na Taça da Liga e dois na Liga Conferência, o atacante, de 23 anos, formado no Barcelona, segue com o registo de participante em todos os jogos do Braga, embora só em oito tenha atuado os 90 minutos. É o oitavo mais utilizado do plantel, somando 2076 minutos em campo.