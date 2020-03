Abel Ruiz: "O Sp. Braga traz-nos comida e papel higiénico a casa"

Nuno Barbosa Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado espanhol Abel Ruiz foi o derradeiro reforço do Sp. Braga no mercado de inverno, por empréstimo do Barcelona até ao fim da temporada, com cláusula de compra obrigatória no valor de oito milhões de euros.

Em recolha domiciliária devido à pandemia de coronavírus, o atacante, de 20 anos e que tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, concedeu uma entrevista à rádio Cadena Ser, onde falou desta nova realidade.

"Não podemos sair de casa. O clube traz-nos comida e até papel higiénico a casa. Está a portar-se muito bem connosco. Agora é esperar que tudo passe", afirmou Abel Ruiz, ele que já leva três jogos e um golo marcado pelos Gverreiros do Minho.

Mostrando-se "tranquilo e muito contente" por estar no Sp. Braga, Ruiz também falou de Francisco Trincão, jovem craque português que, no final da época, fará o sentido inverso e rumará ao Barcelona.

"É um jogador incrível, com personalidade e qualidade invejável, um bom drible e bom remate. Estou certo de que se vai dar muito bem e fico feliz que tenha assinado pelo Barça. Dou-me muito bem com ele", atirou ainda.