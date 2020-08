Abidal admite ter fracassado como diretor desportivo do FC Barcelona

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-diretor desportivo do Barcelona afirmou, esta quinta-feira, que tentou fazer mudanças na equipa principal do clube catalão mas não conseguiu, admitindo que fracassou na função que deixou há dois dias.

"Nos últimos dois anos, tentei fazer mudanças que considerava muito importantes para o futuro da equipa principal. Mas, apesar da minha convicção e insistência, fracassei", afirmou Abidal, no Instagram.

Eric Abidal, que em 2013 deixou o clube como jogador, refere que este foi "o segundo adeus ao clube" e assegura que nestes dois anos tentou "sempre trabalhar para tornar o Barça melhor".

"Foram duas temporadas intensas, que decidi terminar. Apesar do comité de gestão me ter confirmado no lugar na segunda-feira, apresentei a minha demissão na terça-feira, renunciando ao último ano de contrato com o Barcelona", afirmou o antigo internacional francês.

Na terça-feira, o Barcelona anunciou a saída de Abidal do cargo de diretor desportivo, apenas um dia depois de ter prescindido do treinador Quique Setién, entretanto substituído pelo holandês Ronald Koeman.

A saída de Abidal aconteceu quatro dias depois de o Barcelona ter perdido por 8-2 com o Bayern de Munique nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, disputado em Lisboa.

Na segunda-feira, além da saída do técnico Quique Setién, a direção dos catalães, presidida por Josep Maria Bartomeu, marcou as eleições dos órgãos sociais para o primeiro fim de semana de jogo após 15 de março de 2021.