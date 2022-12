Aboubakar entrega camisola do Mundial a Pinto da Costa

JN Hoje às 17:18, atualizado às 17:42 Facebook

Ex-avançado do F. C. Porto esteve no Dragão com um presente especial para o presidente do clube azul e branco

Vincent Aboubakar, avançado camaronês que representou o F. C. Porto de 2014 a 2016 e de 2017 a 2020, voltou à Invicta para um período de férias e passou pelo Estádio do Dragão com o propósito de entregar a camisola com que jogou pelos Camarões no Mundial 2022 a Pinto da Costa.

"O presidente [do F. C. Porto] é uma pessoa especial para mim, alguém que me tratou como se fosse seu filho, que me marcou para toda a vida. Não sei o que lhe posso dar de especial além desta camisola por tudo o que ele fez por mim durante a minha passagem pelo F. C. Porto, ao longo da qual vivi grandes emoções. Essa foi a razão pela qual decidi vir cá pessoalmente oferecer-lhe a camisola do Campeonato do Mundo", afirmou Aboubakar, autor de dois golos no Catar, um no empate com a Sérvia (3-3) e outro na histórica vitória sobre o Brasil (1-0), insuficientes para evitar a eliminação dos Camarões na fase de grupos.

"[Este presente] significa muito porque o Aboubakar teve a atenção de trazer uma das camisolas que usou num Mundial em que brilhou muito, conseguiu vencer o Brasil e marcar o golo da vitória. Para além das vitórias que ele deu ao F. C. Porto, mantivemos uma amizade extrafutebol porque sempre fui admirador do entusiasmo e do futebol dele, e sei que ele tem por mim muita estima. Por isso, este encontro foi um momento de muita satisfação para mim", disse Pinto da Costa, em declarações reproduzidas pelo site oficial dos dragões.

"Ao fim de vários anos, vir aqui de propósito para me entregar esta camisola tem uma valor inestimável. Felizmente, tenho muitas camisolas do Aboubakar na minha coleção, tenho até uma em que ele marcou dois golos no Mónaco numa prova europeia e no final ofereceu-me a camisola. Está em lugar de destaque no meu museu particular e esta irá para lá igualmente", acrescentou o presidente portista.