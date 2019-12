Aboubakar fez tratamento a espasmo muscular

Hoje às 15:23 Facebook

O camaronês Aboubakar sofreu um espasmo muscular na coxa esquerda no jogo de segunda-feira com o Paços de Ferreira, segundo revelou, esta terça-feira, o F. C. Porto. O avançado foi uma das baixas no arranque, esta manhã, da preparação para a visita ao Casa Pia, da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga, marcada para quinta-feira (20.15 horas).

De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, que não avança o eventual tempo de paragem, o atacante camaronês limitou-se a fazer tratamento ao problema muscular que o levou a abandonar o jogo com os pacenses logo aos 37 minutos, sendo substituído pelo cabo-verdiano Zé Luís, que viria a marcar o segundo golo, e que golaço, da equipa portista.

Além do de Aboubakar, também o nome de Romário Baró consta do boletim clínico como tendo feito treino condicionado e trabalho de ginásio. De resto, Sérgio Conceição contou com os todos restantes jogadores do plantel portista na sessão de treino matinal. Amanhã, pelas 10.30 horas, os dragões voltam a treinar no Olival, sessão aberta aos meios de comunicação social.