Aboubakar na Turquia para assinar pelo Besiktas

O avançado camaronês Vincent Aboubakar chegou esta noite de quarta-feira a Istambul, na Turquia, para assinar contrato com o Besiktas, após rescindir contrato com o F. C. Porto, com o qual ainda tem um ano de contrato.

O jogador vai assinar por uma temporada, mas se fizer mais de 30 jogos o vínculo é renovado por mais um ano, até um máximo de três renovações.

Os dragões não recebem qualquer valor pela transferência, sendo que poupam dois milhões de euros em salários com a rescisão.

Na época de 2016/17, Aboubakar já tinha jogado no clube turco, por empréstimo dos azuis e brancos, pelo que é um regresso a uma casa que já conhece.