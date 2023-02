Aboubakar: "Ronaldo pediu-me para ficar mas eu queria ir embora"

JN Hoje às 14:51 Facebook

A saída de Aboubakar do Al Nassr abriu uma vaga para a inscrição de Cristiano Ronaldo no emblema saudita, mas o português chegou a pedir ao antigo avançado do F. C. Porto para continuar no clube.

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr implicou a saída do ex-F. C. Porto Vincent Aboubakar do clube saudita, mas se dependesse do internacional português tal não teria acontecido.

Em entrevista à estação francesa "Canal+", o avançado camaronês revelou que CR7 lhe pediu para "ficar e o clube pretendia que ficasse pelo menos até ao final da época", mas Aboubakar tinha outros planos.

"Eu queria ir embora. Com a contratação do Cristiano, deixei claro ao treinador, ainda antes da sua chegada, que queria sair. Com Ronaldo, um jogador estrangeiro teria de ser libertado", referiu o goleador, de 31 anos.

Aboubakar optou por regressar ao Besiktas, tendo participado em quatro partidas pelo clube turco, até ao momento.