Abraham Marcus reforça a equipa B dos dragões

JN Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo nigeriano tem 22 anos e em 2021/22 representou o Radomiak Radom, por empréstimo do Portimonense.

O F. C. Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Abraham Marcus, avançado nigeriano contratado para reforçar a equipa B dos dragões.

O extremo, de 22 anos, chega ao Dragão por empréstimo do Portimonense e que, na segunda parte esta época, representou o Radomiak Radom (Polónia), ao serviço do qual fez oito jogos.

Abraham Marcus está em Portugal desde 2018, ano em que chegou para a equipa de juniores do Feirense. Em 2020/21 atuou pela equipa principal dos fogaceiros, tendo marcado 11 golos em 28 jogos.

"Tenciono mostrar por que é que o F. C. Porto apostou em mim", foram as primeiras palavras do jogador nigeriano de azul e branco.