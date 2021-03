Abram alas ao "King" Luther

Arnaldo Martins Hoje às 22:28 Facebook

Avançado sul-africano enche o pé e marca a diferença na vitória pacense (2-1). Madeirenses podem queixar-se do VAR.

Tem nome de ativista e pacifista e vestiu a capa de rei na vitória indiscutível do Paços de Ferreira sobre um Nacional muito intermitente. Luther Singh não ganhou o Prémio Nobel da Paz, como Martin Luther King, mas ganhou o prémio de homem do jogo, plenamente justificado pelas duas "bombas" que resultaram nos golos dos castores, que respiram saúde e seguem no quinto posto da Liga. O primeiro vale a pena ver na TV, um remate de trivela, cheio de intenção, que deixou Piscitelli pregado à relva. No 2-0, o avançado voltou a encher o pé depois de um corte de Júlio César para a entrada da área. Antes deste momento, o jogo ficou ensombrado por um lance na área do Paços, com Maracás a pisar Pedro Mendes (32 m). O VAR mandou jogar, de nada valendo os protestos madeirenses.

Na segunda parte, o Paços, muito adulto, baixou o bloco e geriu, destacando-se as ações de Luiz Carlos e Eustáquio. O Nacional sentiu dificuldades para furar a muralha amarela, mas voltou a ter razões de queixa do vídeoárbitro, que interpretou como legal o braço de Maracás a intercetar o cruzamento de Éber Bessa (82m). O treinador Luís Freire foi expulso antes do minuto 90 e Bryan Róchez, que deu outra alma ao ataque, fez, de cabeça, o golo de honra na última jogada do encontro.