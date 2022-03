Abramovich está em negociações para comprar clube da Turquia

JN Hoje às 15:31 Facebook

Depois de perder o Chelsea, Abramovich não pensa em deixar o mundo do futebol. Segundo a imprensa turca, o oligarca está em negociações para comprar o Goztepe, da liga turca.

A venda dos "blues" ainda não está concluída - Abramovich foi obrigado a colocar o clube à venda devido às sanções impostas pela União Europeia e pelo Governo britânico, dada a relação próxima do multimilionário com Vladimir Putin - mas o oligarca não pretende deixar o mundo do futebol e estará em vias de investir em mais um clube.

Segundo o jornal turco "Fanatik", Abramovich já iniciou negociações com Mehmet Sepil, atual presidente e dono do Goztepe, 18.º e antepenúltimo classificado da Superliga turca. A publicação adianta que foi um empresário turco quem tratou do contacto entre Abramovich e o líder do clube e uma reunião estará para breve para finalizar as negociações.

O Goztepe, clube onde joga Lourency, jogador que passou pelo Gil Vicente, atravessa uma crise de resultados, e, no passado fim de semana, sofreu, diante do Alanyaspor, a oitava derrota consecutiva.