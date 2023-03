Abril com oito jogos é decisivo para o Sporting no campeonato e na Europa

Ciclo terrível coloca à prova o bom momento da equipa, que não perde há oito jogos.

Com a pausa para as seleções, o Sporting ganha balanço físico e mental para um mês de abril que promete ser de extrema exigência com oito jogos no calendário. Na luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões - Braga e F. C. Porto empataram no Minho - o que dá esperança ao Sporting na corrida aos milhões, a equipa tem ainda outra frente em aberto, os quartos de final da Liga Europa, onde vai medir forças com a Juventus.

O ciclo infernal arranca frente ao Santa Clara, no dia 2 de abril, seguindo-se as partidas com o Gil Vicente e Casa Pia. Os jogos com a Juventus, na Liga Europa, estão agendados para os dias 13 e 20 de abril, e pelo meio o Sporting defronta o Arouca, em Alvalade. Na reta final do mês, a equipa de Amorim mede forças com o V. Guimarães e o Famalicão.