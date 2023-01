ABTF-Feirense deseja "maiores sucessos" a Amaro Antunes

JN/Agências Hoje às 11:47 Facebook

A ABTF-Feirense confirmou que rescindiu "por mútuo acordo" o contrato com o ciclista Amaro Antunes, tricampeão da Volta a Portugal, que anunciou o final da carreira, aos 32 anos, desejando-lhe "os maiores sucessos".

"A ABTF Betão-Feirense vem por este meio comunicar que o ciclista Amaro Antunes não fará parte da equipa na temporada de 2023. O contrato foi rescindido por mútuo acordo, tendo a equipa seguido a vontade expressa pelo ciclista em pôr termo à sua carreira profissional", lê-se no comunicado da equipa de Santa Maria da Feira.

Amaro Antunes, vencedor de três Voltas a Portugal, anunciou hoje o final "imediato" da carreira, num comunicado enviado à Lusa, no qual justifica o adeus ao ciclismo, aos 32 anos, com a perda de motivação e gosto pelo treino.

"Anuncio que decidi, após longa ponderação, deixar o ciclismo profissional, que abracei há 11 anos, com efeito imediato. Na primavera passada, o falecimento precoce da minha mãe e o processo crime "Prova Limpa" [...] conduziram a que perdesse toda a motivação e o gosto pelo treino, indispensáveis para enfrentar mais uma época na plenitude das minhas capacidades", justifica.

Único dos 11 ciclistas da W52-F. C. Porto que não foi suspenso ou constituído arguido no âmbito da operação "Prova Limpa" - os seus colegas foram acusados pelo Ministério Público de tráfico de substâncias e métodos proibidos -, Antunes sublinha que o seu processo foi arquivado.

"Mesmo que a despedida não seja da forma que tinha idealizado, olho para a minha carreira com orgulho. Trabalhei no duro, com muita paixão e prazer, e conquistei resultados assinaláveis, quer em Portugal quer no escalão máximo do WorldTour", recorda, na nota enviada à agência Lusa.

O algarvio, que completou 32 anos em 27 de novembro, despede-se do ciclismo com três vitórias na Volta a Portugal no currículo, nas edições de 2021, 2020 e 2017, esta "herdada" devido à desclassificação por doping do vencedor, o seu companheiro espanhol Raúl Alarcón.

"A ABTF Betão-Feirense deseja a Amaro Antunes os maiores sucessos pessoais e profissionais", conclui a formação que o algarvio iria representar nesta época velocipédica, que arranca em 5 de fevereiro, com a Prova de Abertura.