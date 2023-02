ABTF/Feirense eleva patamar competitivo com grande reformulação do grupo

Equipa de Santa Maria da Feira contratou sete novos corredores, entre António Carvalho (ex-Glassdirve/Q8/Anicolor), e pretende estar mais vezes envolvida na luta pelas vitórias.

Época de reformulação e de um elevar das ambições para ABTF Betão/Feirense, que apresentou, hoje, para época de ciclismo de 2023 um grupo de dez ciclistas, onde sete são caras novas no grupo.

Uma aposta de peso da equipa da Santa Maria da Feira, que terá este ano argumentos para estar num patamar competitivo superior, com um plantel com corredores experientes e habituados ao sucesso, mas também com vários jovens a servir de sustentação para o futuro.

António Carvalho (ex-Glassdrive/Q8/Anicolor) é um dos cabeças de cartaz da ABTF/Feirense, sendo um corredor com muitos quilómetros e êxitos nas pernas, tal como o veterano norte-americano Barry Miller (exBAI Sicasal Petro de Luanda), que foi um dos destaques da última Volta a Portugal.

Ainda do lote de reforços, o colombiano Santiago Mesa (ex-Manuel Fundación) surge com altas expectativas, juntando-se a lote de promessas do ciclismo nacional como Afonso Eulálio (ex-Glassdrive/Q8/Anicolor) e Pedro Andrade (ex-Efapel) que também somaram ao projeto.

"As expectativas são altas, criámos uma equipa que nos dá garantias de encarar a época com confiança. Vamos entrar com ambição de lutar pelas vitórias", vincou Joaquim Andrade, diretor desportivo da equipa

O responsável reconheceu que o elevar da aposta da ABTF Betão ao projeto permite atingir outros patamares, mostrando-se satisfeito com o grupo que foi reunido. "As coisas foram surgindo naturalmente e quase todos os ciclistas que pretendíamos conseguimos contratar. Temos um grupo que me dá muita confiança", partilhou.

Joaquim Andrade não se atemoriza por ter um grupo com tantas novas caras, garantindo "conhecer bem o trabalho de todos estes ciclistas" e antecipando que a integração "vai ser fácil".

"Sempre gostei de ter equipas com a irreverência da juventude, mas que se completem com os conhecimentos dos mais experientes. Sinto que formamos um bom grupo, num projeto que está ainda mais sólido", rematou o responsável.