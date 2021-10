AC Milan é forte, mas Sérgio Conceição acredita na vitória

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:49 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, reconheceu os pontos fortes do AC Milan, que defronta amanhã para a Liga dos Campeões, mas acredita que pode aproveitar as fragilidades dos italianos para vencer.

"Queremos fazer um bom jogo e acredito que podemos ganhar", começou por dizer Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao AC Milan, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico referiu que não pensa muito nos jogos passados, nomeadamente na derrota contra o Liverpool, e garantiu que "o jogo mais importante é o de amanhã".

"Vejo um AC Milan forte, no campeonato ainda não perdeu. É uma equipa fortíssima que esteve a ganhar ao Atlético e Liverpool. Olhamos para os pontos fortes do Milan e para as fragilidades, e vemos aquilo que podemos fazer e isso é o mais importante", disse.

Sérgio Conceição acredita ser "normal" os jogadores estarem com "muita vontade para o jogo", mas reforça que o mais importante é que cada um tenha "discernimento para fazer o trabalho preparado e ser fiel à identidade da equipa".

O técnico recordou o encontro frente ao AC Milan na época 1996/97, em que jogou ao serviço do F. C. Porto e venceu a formação italiana. "Lembro-me desse jogo mas não é algo que vá buscar ao passado para me motivar. É um passado bonito, contra uma das melhores equipas do Milan de sempre, mas são apenas recordações"

Conceição revelou ainda que Mbemba "está melhor e poderá ser opção". O central continua a recuperar de uma lesão nos tornozelos, mas já integrou o treino da equipa portista esta manhã.

Matheus Uribe destacou à imprensa que "seja qual for o adversário" o F.C. Porto tem de manter a "garra e atitude em jogo".

"Podemos perder o jogo não podemos é perder a identidade. Temos de mostrar sempre as características que nos identifiquem como portistas", disse Uribe.

O F.C. Porto enfrenta esta terça-feira o AC Milan, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões ainda não venceram na prova, tendo empatado frente ao Atlético Madrid e perdido contra o Liverpool. A formação italiana ainda não pontuou na competição, somando duas derrotas frente a Liverpool e Atlético Madrid.