AC Milan e Leipzig ficam com as últimas vagas

Golos de André Silva, Nuno Mendes e Jota no fecho dos grupos

AC Milan e Leipzig não facilitaram e ficaram com as duas últimas vagas que dão acesso aos oitavos de final da Champions. A ambas bastava empatar, mas alcançaram vitórias gordas e claras, que deitaram por terra as já ténues esperanças de RB Salzburgo e Shakhtar Donetsk, respetivamente. Com Rafael Leão, os "rossoneri" venceram o campeão austríaco por 4-0, enquanto André Silva marcou o segundo dos quatro golos com que o Leipzig despachou o campeão ucraniano (0-4).

Sem muito mais para resolver, o destaque vai também para o Paris Saint-Germain, que ganhou em Turim (1-2), mas caiu para o segundo lugar do Grupo G. Vitinha foi titular, enquanto Renato Sanches, Danilo e Nuno Mendes entraram no decorrer do encontro e foi o ex-jogador do Sporting a assinar o segundo golo, depois de Mbappé ter feito o 0-1. Em Manchester, o City contou com Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo na vitória sobre o Sevilha (3-1), conseguida com três golos na segunda parte. O Real Madrid também fechou a fase de grupo com um sorriso, graças ao 5-1 aplicado ao Celtic: Jota entrou aos 62 minutos e marcou o golo de honra do campeão escocês. Já o Chelsea recebeu e venceu o Dínamo Zagreb (2-1).