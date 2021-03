AC Milan empata em Manchester ao cair do pano

JN Hoje às 19:54 Facebook

Os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes, empataram esta quinta-feira, em casa, a uma bola com os italianos do AC Milan, de Diogo Dalot e Rafael Leão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o português dos "reds" a fazer a assistência para o golo.

O AC Milan entrou melhor na partida e esteve por cima nos primeiros 20 minutos, chegando a ter um golo anulado pelo VAR, por alegada mão de Kessié. Os "reds" foram equilibrando, mas até ao intervalo o encontro não sobrteu qualquer alteração no marcador.

No segundo tempo, foi o conjunto de Old Trafford a começar mais focado no ataque, colocando-se em vantagem aos 50 minutos, num cabeceamento de Diallo, de costa para a baliza, após grande assistência do médio internacional português.

A partida daí, os italianos ganharam ascendente, tiveram mais ocasiões e tentaram a igualdade, que surgiu nos descontos, no seguimento de um canto do lado esquerdo, que o central Simon Kraej, de cabeça, desvipou para o fundo das redes.

Nos outros encontros da tarde, destaque para o triunfo dos espanhóis do Villarreal na casa dos ucranianos do Dínamo de Kiev, por 2-0, com golos de Pau Torres (30 minutos) e Albiol (52).

Os holandeses do Ajax ganharam na receção aos suíços do Young Boys, por 3-0, com os tentos a serem todos apontados no segundo tempo. Klaassen abriu a conta aos 62 minutos, com Tadic, aos 82, e Brobbey, aos 90+2, a aumentarem a vantagem.

Já os checos do Slavia de Praga cedeu uma igualdade a uma bola, em casa, frente aos escoceses do Rangers. Standiu abriu para os locais logo aos 7 minutos, com Helander a deixar tudo na mesma aos 36.

Os encontros da segunda mão estão marcados para o próximo dia 18 de março.