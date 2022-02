AC Milan goleia adversário do F. C. Porto na Liga Europa

JN/Agências Hoje às 23:00 Facebook

Uma primeira parte de luxo permitiu ao AC Milan golear a Lazio, próximo adversário do F. C. Porto na Liga Europa, por 4-0, passando às meias finais da Taça de Itália. Rafael Leão brilhou com golo e assistência

Substituído aos 77 minutos, o luso decidiu a partida muito antes disso, abrindo o marcador aos 24 minutos, após ser desmarcado pelo defesa Romagnoli.

Aos 41, tirou um defesa do caminho e assistiu o francês Giroud para o 2-0, com o gaulês a 'bisar' aos 45+1. No segundo tempo, o costa-marfinense Kessié fechou a contagem, aos 79.

O AC Milan marcou encontro com o rival e vizinho Inter Milão nas meias-finais, que são disputadas a duas mãos.

Amanhã, disputam-se os dois jogos que faltam dos quartos de final, com o Atalanta-Fiorentina e a receção do detentor do título, Juventus, ao Sassuolo.