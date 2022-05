AC Milan quer 100 milhões de euros para largar Rafael Leão

Avançado português terá despertado o interesse do PSG.

A época que Rafael Leão está a realizar no AC Milan está a captar a atenção de toda a gente um pouco por todo o mundo. O avançado português de 22 anos leva nove golos e 14 assistências, sendo peça importante para que os "rossoneri" estejam no primeiro lugar da Liga italiana.

O talento do antigo jogador do Sporting despertou o interesse do PSG, que terá feito uma proposta de 70 milhões de euros para levar o futebolista de San Siro para o Parque dos Príncipes. Segundo o Gazzeta Dello Sport, o AC Milan acha que estes valores não são suficientes para abrir mão de Rafael Leão e aponta para os 100 milhões. O atacante custou 24 milhões de euros em 2019, e tem contrato até 2024, estando já em curso a renovação do mesmo.