AC Milan vence Sampdoria e recupera vantagem de cinco pontos na liderança

O AC Milan venceu este domingo, por 2-1, em casa da Sampdoria, em partida a contar para a 10.ª jornada da Serie A, e recolocou em cinco pontos a vantagem que detém na liderança para o 'vizinho' Inter Milão.

Os golos da equipa milanesa, onde joga o português Diogo Dalot, que não saiu do banco, foram apontados pelo costa-marfinense Franck Kessié, na conversão de uma grande penalidade aos 45 minutos, e pelo espanhol Samu Castillejo, aos 77.

A Sampdoria, com o internacional português Adrien Silva a titular, ainda reduziu para 2-1 pelo sueco Albin Ekdal, aos 82 minutos, mas foi impotente para travar a terceira derrota nos últimos cinco jogos para o campeonato transalpino.

O AC Milan soma 26 pontos, mais cinco do que o Inter Milão, segundo classificado, e seis do que o Nápoles, terceiro, que venceu por 4-0 em casa do lanterna-vermelha Crotone.

Lorenzo Insigne, aos 31 minutos, o mexicano Hirving Lozano, aos 58, o alemão Diego Demme, aos 76, e Andrea Petagna, aos 90+1, foram os marcadores dos golos do Nápoles, que apresentou o internacional português Mário Rui a titular.

O Crotone, de Pedro Pereira, que ficou reduzido a 10 elementos por expulsão de Josopo Petriccione, aos 50 minutos, somou apenas dois pontos nos 10 jogos realizados na liga italiana.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que foi expulso, somou o segundo jogo consecutivo sem vencer ao empatar sem golos com o Sassuolo.

A equipa do técnico português, que jogou reduzida a 10 desde o minuto 41 na sequência da expulsão do médio espanhol Pedro, viu um golo anulado após o recurso na videoárbitro aos 45 minutos.

No segundo tempo, o árbitro Fábio Maresca voltou a recorrer ao VAR para invalidar um golo apontado pelo Sassuolo, aos 80 minutos de jogo.

A Roma, que na semana passada perdeu por 4-0 com o Nápoles, ocupa o sexto lugar da prova, com 18 pontos.

Com o português Bruno Alves como capitão, a Parma empatou sem golos na receção ao Benevento e segue no 16.º lugar da tabela, a quatro pontos da zona de despromoção.

Capitaneado por Miguel Veloso, o Verona empatou em casa a um golo com o Cagliari e segue na oitava posição, com 16 pontos, menos 10 do que o líder, AC Milan.

O encontro entre a Udinese e a Atalanta, previsto para hoje à tarde, foi adiado devido ao mau tempo.