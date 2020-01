AC Milan vence Torino e marca duelo com Juventus nas meias da Taça de Itália

Hoje às 23:16 Facebook

O AC Milan apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça de Itália, mas precisou de recorrer ao prolongamento para vencer por 4-2 na receção ao Torino, após o empate 2-2 no tempo regulamentar.

Giacomo Bonaventura adiantou os rossoneri, aos 12 minutos, só que o defesa brasileiro Bremer operou a reviravolta, aos 34 e 71, e deixou o conjunto de Turim em boa posição para seguir em frente na prova.

Já com Zlatan Ibrahimovic e o português Rafael Leão em campo, o AC Milan conseguiu chegar ao empate aos 90+1 minutos, através do turco Hakan Çalhanoglu, que iria bisar no prolongamento, aos 106, antes de o sueco sentenciar o apuramento rossonero, aos 108, na sequência de uma assistência do avançado sub-21 luso.

Nas meias-finais, que já serão disputadas a duas mãos, o AC Milan vai defrontar a Juventus, do internacional luso Cristiano Ronaldo, que na semana passada eliminou a Roma, comandada por Paulo Fonseca.

A outra meia-final vai opor o Nápoles ao vencedor do encontro entre Inter de Milão e Fiorentina, que jogam na quarta-feira.