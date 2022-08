AC Milan volta a empatar fora na Serie A

JN/Agências Hoje às 20:19 Facebook

O AC Milan empatou, esta terça-feira, a zero no campo do Sassuolo, com o português Rafael Leão a tempo inteiro, e continua sem vencer fora na Liga italiana, no arranque da quarta jornada.

Após a igualdade (1-1) no terreno da Atalanta na primeira deslocação da época na Serie A, o AC Milan voltou a deixar fugir pontos fora de San Siro, numa partida em que o Sassuolo até desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte, aos 23 minutos, por Berardi.

Com este resultado, o emblema de Milão leva oito pontos, resultado de dois triunfos e dois empates, enquato o Sassuolo segue com cinco e com apenas uma vitória nas primeiras quatro rondas da competição.

Ainda esta terça-feira, o Inter Milão recebe a Cremonese e a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, defronta o Monza na capital italiana.