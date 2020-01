Ac. Viseu avisa que jogo com o F. C. Porto "poderá não se realizar" no Fontelo

Nuno Barbosa Hoje às 16:50 Facebook

No decorrer do jogo com o Chaves, para a LigaPro, este domingo à tarde, o Académico Viseu emitiu o seguinte comunicado: "A administração da SAD informa que o jogo para a Taça de Portugal poderá não se realizar no Estádio do Fontelo. A administração irá dar todas as informações assim que for oportuno".

Espera-se que, no final da partida desta tarde, algum responsável do clube explique a que se deve esta indefinição relativa à receção ao F. C. Porto, das meias finais da Taça de Portugal, marcada para 4 de fevereiro.

O comunicado viseense foi divulgado nas redes sociais e, nos comentários, os adeptos mostram-se indignados pela possibilidade de virem a ficar impedidos de assistir ao encontro ao vivo, no estádio localizado na própria cidade.