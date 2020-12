Ac. Viseu segue para os "oitavos" da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

O Académico de Viseu está nos oitavos de final da Taça de Portugal depois de ter vencido, esta sexta-feira, a Académica por 3-0, num duelo entre equipas da Liga 2.

O defesa Pica inaugurou o marcador aos 20 minutos e o avançado ganês Ayongo aumentou a vantagem, com um bis, aos 23 e 64, em confronto da quarta eliminatória da prova, em que o segundo classificado do escalão secundário saiu derrotado de forma clara pelo 17.º e penúltimo colocado.

No clássico das Beiras, jogado no Estádio do Fontelo, em Viseu, prevaleceu a eficácia do Académico, semifinalistas na época passada, que venceu em casa pela primeira vez esta época.

Depois do Montalegre e do Vitória de Setúbal, duas equipas do Campeonato de Portugal, os viseenses deixam pelo caminho na Taça a Académica.

Eis o calendário e resultados da quarta eliminatoria da Taça de Portugal:

Sexta-feira (11 de dezembro)

Ac. Viseu-Académica, 3-0

Sporting-P. Ferreira (21.15 horas)

Sábado (12 de dezembro)

Fontinhas-Fafe (11 h)

Rio Ave-Famalicão (15 h)

Estoril-Boavista (21 h)

Domingo (13 de dezembro)

Cova da Piedade-Moreirense (11 h)

V. Guimarães-Santa Clara (14 h)

F. C. Porto-Tondela (18.30 h)

Benfica-Vilafranquense (20.30 h)

Segunda-feira (14 de dezembro)

Torreense-Amora (11 h)

Anadia-Estrela Amadora (14 h)

Olímpico do Montijo-S. C. Braga (20.15 h)

23 de dezembro

Marítimo-Salgueiros (11 h)

União de Leiria-Gil Vicente (16 h)

Belenenses SAD-Sp. Espinho (19 h)

Nacional-Leixões (20 h)