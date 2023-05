Acácio da Silva elogia João Almeida por "excelente etapa de muita inteligência"

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo ciclista português Acácio da Silva, vencedor de cinco tiradas na Volta a Itália, gabou, esta terça-feira, a "excelente etapa de muita inteligência" de João Almeida (UAE Emirates), que triunfou no alto do Monte Bondone.

"Foi uma excelente etapa, de muita inteligência. Não dava para tirar melhor proveito", disse à Lusa o antigo ciclista, radicado no Luxemburgo.

Almeida, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o terceiro, a 25 segundos.

PUB

Nas contas da geral, o português, que já liderava a juventude, subiu a segundo, a 18 segundos do britânico da INEOS, que recuperou a camisola rosa, enquanto Roglic é terceiro, a 29.

Segundo Acácio da Silva, que venceu cinco etapas no Giro entre 1985 e 1989, Almeida mostrou nos últimos 20 quilómetros que estava "muito, muito forte".

"Atacou um pouco, depois de a equipa impor ritmo. Fez algumas acelerações e vi-o muito, muito forte, muito convencido dele próprio. É isso que é preciso. A chegar lá em cima, não seria ele a levar tudo, o outro se quer ganhar o Giro, tem de trabalhar", explica.

O "outro", como lhe chamou, é Geraint Thomas, que se juntou ao português e com ele disputou um sprint a dois, perdendo para a superior ponta final do luso, que sucede a Ruben Guerreiro na lista de vencedores de etapas na "corsa rosa", após o triunfo do amigo em 2020.

Depois de tantos anos, o João Almeida abrilhantou [o palmarés português]. O rapaz merece

Antes, só Acácio da Silva tinha conseguido vencer em terras transalpinas, com a segunda parte da oitava tirada de 1985, em Matera, e, depois, a 10.ª etapa dessa mesma edição, na chegada a Paola.

No ano seguinte, venceu a nona etapa, em Rieti, e a 21.ª, em Bolzano, e fechou a conta pessoal no Monte Etna, em 1989.

"Depois de tantos anos, o João Almeida abrilhantou [o palmarés português]. O rapaz merece, estive com ele na Volta ao Luxemburgo [de 2021, que Almeida venceu]. É bom para ele e para o ciclismo português. É muito, muito importante", acrescenta.

Segundo o antigo ciclista, de 62 anos, que também venceu três etapas na Volta a França e é um dos mais consagrados nomes portugueses no panorama velocipédico internacional, falar-se de uma vitória na geral final "ainda está longe".

"O Geraint Thomas, viu-se, quer ganhar o Giro. O que me surpreendeu um pouco foi o Primoz Roglic, que não respondeu ao ataque do João e depois do Thomas", analisa.

Se o britânico "mostrou nível" para vencer o Giro, Acácio da Silva não duvida das possibilidades de João Almeida ainda "conseguir mais uma vitória em etapa" e pelo menos alcançar o pódio final, no domingo.