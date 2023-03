Academia de futebol a crescer no centro de Leiria

Marina Guerra Hoje às 13:39 Facebook

Fundada há sete anos, a Academia CCMI tem 21 equipas e o maior número jovens atletas do distrito.

A Academia CCMI Leiria nasce, em 2015, da vontade de um grupo de pais que tinha os filhos a praticar futebol em vários clubes da região e percebeu que não existia nenhum projeto de formação na zona urbana de Leiria.

Com condições para construir um campo, numa parceria com o Colégio Conciliar Maria Imaculada (CCMI), onde boa parte dos jovens estudava, em poucos meses se passou a ideia para o terreno. De um pequeno grupo de 48 jogadores, o clube chegou esta temporada aos 340 atletas de formação, distribuídos por 21 equipas, de ABC (iniciação ao futebol) até juniores, duas delas em provas nacionais. É o clube com mais atletas de formação do distrito de Leiria.