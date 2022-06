Academia do Sporting vai ter um novo "mini estádio"

Rui Farinha Hoje às 13:19 Facebook

A Academia do Sporting, atualmente Academia Cristiano Ronaldo, celebra, esta terça-feira, 20 anos de existência, e durante as comemorações foram anunciadas várias novidades. Entre as mudanças de maior destaque estão a construção de um novo "mini estádio" para competições e um novo edifício para a ala profissional.

O plano de expansão da Academia do Sporting foi anunciado na manhã desta terça-feira, com o presidente dos leões, Frederico Varandas, a deixar uma especial palavra de destaque a todos os talentos que já passaram pelo clube.

"A formação é um dos pilares e uma base do futuro do clube. Faz 20 anos tendo sido o primeiro em Portugal. Nasceu há mais de 4 décadas na visão do nosso querido Aurélio Pereira. São 40 anos a formar talentos", começou por dizer.

"Destes, temos de destacar Ronaldo, o melhor jogador português de todos os tempos, com cinco bolas de Ouro; temos também Figo com uma Bola de Ouro e Futre com uma Bola de Prata. Não há nenhum clube no mundo que tenha tantas, colocando o nosso clube no topo da formação. Para bem do futebol português, os nossos adversários copiaram", referiu.

O líder leonino aproveitou, ainda, para deixar algumas críticas ao Estado. "Somos clubes formadores e municiadores da Seleção, o que custa milhões de euros, mas que são esquecidos, não pela Federação, mas sim pelas figuras de Estado. São os clubes os principais agentes desportivos no país".