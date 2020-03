Academia do Vitória de Guimarães vai ter um miniestádio

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de espaço na atual academia tem sido um problema, mas a SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa já prepara algumas soluções para minimizar os impactos.

Dos seis campos existentes, dois serão alvo de reformulações durante os próximos meses e o recinto número 5 será transformado num miniestádio, com condições para receber jogos da LigaPro. O valor do investimento não é oficial, mas, segundo apurou o JN, será superior a um milhão de euros.

As duas bancadas existentes no campo 5 serão cobertas e o local também será dotado de novos balneários e de várias infraestruturas de apoio técnico e administrativo, entre outras intervenções. Uma solução que permitirá à equipa B, atualmente a disputar o Campeonato de Portugal, voltar a casa e deixar de usar os relvados da Pista Gémeos Castro ou do D.Maria Teresa, em Sande S. Martinho. Assim, em caso de subida aos campeonatos profissionais, já não será necessário sobrecarregar o Estádio D. Afonso Henriques.