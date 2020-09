Académica apresenta dois reforços

João Pedro Campos Hoje às 18:54 Facebook

O médio ofensivo Filipe Chaby, ex-Sporting, e o extremo Leandro Sanca, ex-Sp.Braga B, são reforços da Académica para esta temporada, tendo sido apresentados esta segunda-feira.

Filipe Chaby, de 26 anos, regressa a Coimbra depois de ter representado o clube na temporada passada. Chega à Académica cedido por mais uma temporada pelos leões.

Já Leandro Sanca, 20 anos, fez no ano passado dois jogos na equipa principal do S. C. Braga, frente ao D. Aves e ao Tondela, tendo sido lançado por Artur Jorge.

A Académica ocupa o 10º lugar da LigaPro, com uma vitória e um empate nos dois jogos que realizou. Na terça-feira, os estudantes recebem o Feirense.